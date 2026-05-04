Expositions Histoires de Chiffonnier et La Maison d’Autrefois rue du Traon Dirinon

Dirinon

Expositions Histoires de Chiffonnier et La Maison d’Autrefois

rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

– Exposition temporaire Pilhou Histoires de Chiffonniers

Dans notre région, les chiffonniers ambulants étaient appelés les Pilhaouer !

Jusqu’aux années 50, à la campagne comme à la ville, en charrette ou en brouette, les chiffonniers passaient récupérer, en échange de vaisselle, les chiffons et tout ce qui peut être Recyclé !

Venez découvrir leur univers, leur mode de vie!

– Exposition permanente: La Maison d’Autrefois

À découvrir mobilier, lits-clos, vaisselier, objets de la vie quotidienne, costumes de la région.

À consulter fonds documentaires, photos, livrets des précédentes expositions.

Les jours et horaires d’ouverture du musée sont:

– Du du mardi au dimanche.

– Ouvert les dimanches de septembre de 14h30 à 18h30 les 06 septembre 2026, 13 septembre 2026 et 20 septembre 2026.

– Fermé le lundi. .

rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 62 11 66

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English : Expositions Histoires de Chiffonnier et La Maison d’Autrefois

L’événement Expositions Histoires de Chiffonnier et La Maison d’Autrefois Dirinon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS