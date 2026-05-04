Expositions Histoires de Chiffonnier et La Maison d’Autrefois rue du Traon Dirinon
Expositions Histoires de Chiffonnier et La Maison d’Autrefois rue du Traon Dirinon mardi 14 juillet 2026.
Dirinon
Expositions Histoires de Chiffonnier et La Maison d’Autrefois
rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-14
– Exposition temporaire Pilhou Histoires de Chiffonniers
Dans notre région, les chiffonniers ambulants étaient appelés les Pilhaouer !
Jusqu’aux années 50, à la campagne comme à la ville, en charrette ou en brouette, les chiffonniers passaient récupérer, en échange de vaisselle, les chiffons et tout ce qui peut être Recyclé !
Venez découvrir leur univers, leur mode de vie!
– Exposition permanente: La Maison d’Autrefois
À découvrir mobilier, lits-clos, vaisselier, objets de la vie quotidienne, costumes de la région.
À consulter fonds documentaires, photos, livrets des précédentes expositions.
Les jours et horaires d’ouverture du musée sont:
– Du du mardi au dimanche.
– Ouvert les dimanches de septembre de 14h30 à 18h30 les 06 septembre 2026, 13 septembre 2026 et 20 septembre 2026.
– Fermé le lundi. .
rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 62 11 66
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English : Expositions Histoires de Chiffonnier et La Maison d’Autrefois
L’événement Expositions Histoires de Chiffonnier et La Maison d’Autrefois Dirinon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS