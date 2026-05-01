Dirinon

L’expo Idéale à la manière d’Hervé Tullet

Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Expo Idéale arrive le 30 mai à Dirinon !

Depuis septembre 2025, les lieux d’accueil de Dirinon ont relevé un beau défi artistique créer ensemble une exposition itinérante, à la manière d’Hervé Tullet !

Ils ont peint, tamponné, découpé, chiffonné, colorié, dessiné, créé, imaginé…

Une expo collective, itinérante. Une aventure artistique, un projet partagé, des créations qui pétillent !

Entrée gratuite et ouverte à tous

Lieux de visite La Crèche des Mésanges · Le Musée Ty Gwechall · L’École Jean Rouxel · L’École Sainte Nonne · La MAM Fée des Bulles · L’Espace du Rozic.

A la suite de l’évènement, une partie des oeuvres seront exposées pour quelques semaines à l’espace du Rozic à Dirinon. .

Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 07 14 06

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English : L’expo Idéale à la manière d’Hervé Tullet

L’événement L’expo Idéale à la manière d’Hervé Tullet Dirinon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS