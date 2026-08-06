Informations pratiques

L’Houmeau

Animation Fête de l’Anse

Plage de l’Houmeau L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La Fête de l’Anse revient pour sa 4ᵉ édition ! Préparez-vous à vivre une soirée festive sur la plage de L’Houmeau !

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Plage de l’Houmeau L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 91 91

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English :

The F%EAte de l’Anse is back for its 4? %E9dition! Get ready %E0 for a festive evening on L’Houmeau Beach!

L’événement Animation Fête de l’Anse L’Houmeau a été mis à jour le 2026-08-06 par Nous La Rochelle