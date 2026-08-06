Animation Fête de l’Anse L’Houmeau
samedi 5 septembre 2026 · L'Houmeau
Informations pratiques
L’Houmeau
Animation Fête de l’Anse
Plage de l’Houmeau L’Houmeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
La Fête de l’Anse revient pour sa 4ᵉ édition ! Préparez-vous à vivre une soirée festive sur la plage de L’Houmeau !
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Plage de l’Houmeau L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 91 91
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English :
The F%EAte de l’Anse is back for its 4? %E9dition! Get ready %E0 for a festive evening on L’Houmeau Beach!
L’événement Animation Fête de l’Anse L’Houmeau a été mis à jour le 2026-08-06 par Nous La Rochelle