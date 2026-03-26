Animation Filage et Tissage CAMPAN Campan

Animation Filage et Tissage

CAMPAN 40 rue du General Leclerc Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Animation filage et tissage, de l’origine au XIXème siècle

Par l’association la société des Amis de Madame Campan. Animé par M. François MOSER, conservateur du patrimoine et membre de l’association OTZIAL.

Participation libre.

Au programme

. Explications pédagogiques des techniques de filage et tissage depuis leurs origines.

. Démonstrations

. Atelier pratique

Activité immersive et accessible à tous, pour apprendre en observant et pratiquant.

Sessions d’1 à 2h en continu pendant les horaires d’ouverture du musée. .

CAMPAN 40 rue du General Leclerc Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie amis.madame.campan@gmail.com

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English :

Spinning and weaving animation, from the origins to the 19th century

L’événement Animation Filage et Tissage Campan a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65