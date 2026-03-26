Animation Filage et Tissage CAMPAN Campan
Animation Filage et Tissage CAMPAN Campan mercredi 22 avril 2026.
Animation Filage et Tissage
CAMPAN 40 rue du General Leclerc Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Animation filage et tissage, de l’origine au XIXème siècle
Par l’association la société des Amis de Madame Campan. Animé par M. François MOSER, conservateur du patrimoine et membre de l’association OTZIAL.
Participation libre.
Au programme
. Explications pédagogiques des techniques de filage et tissage depuis leurs origines.
. Démonstrations
. Atelier pratique
Activité immersive et accessible à tous, pour apprendre en observant et pratiquant.
Sessions d’1 à 2h en continu pendant les horaires d’ouverture du musée. .
CAMPAN 40 rue du General Leclerc Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie amis.madame.campan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spinning and weaving animation, from the origins to the 19th century
L’événement Animation Filage et Tissage Campan a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Campan (Hautes-Pyrénées)
- Ice Tyroliennes en parcours de nuit Vertige de l’Adour Campan 1 avril 2026
- Animation Filage et Tissage CAMPAN Campan 24 avril 2026
- Pyrénées Cycl’n Trip Col d’Aspin Le col d’Aspin Campan 14 juillet 2026
- à la découverte des secrets d’Artigues SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 23 juillet 2026
- à la découverte des secrets d’Artigues SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 30 juillet 2026