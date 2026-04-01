AGENDA · Limersheim
Animation folkloriques Limersheim
samedi 15 août 2026 · Limersheim
Informations pratiques
Limersheim
Animation folkloriques
12 rue Binnen Limersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
A l’occasion de la fête de l’osier, la ferme Kieffer et l’office de tourisme du Grand Ried vous invient à découvrir les danses folkloriques du groupe ‘les d’Deckeleklopfer de Rhinau. 0 .
12 rue Binnen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace
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English :
L’événement Animation folkloriques Limersheim a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Grand Ried
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