Informations pratiques

Limersheim

Viens décorer ta citrouille

12 rue Binnen Limersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-10

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-14 2026-10-17 2026-10-21 2026-10-28

Après avoir choisi votre citrouille dans le champs voisin de la ferme, passer à l’atelier lavage, vous pourrez vous installer pour décorer votre citrouille à l’aide de feutres ou de gommettes!

Après avoir choisi votre citrouille dans le champs voisin de la ferme, passer à l’atelier lavage, vous pourrez vous installer pour décorer votre citrouille à l’aide de feutres ou de gommettes!

Vous pourrez également découvrir les animaux de notre ferme et profiter de l’espace jeux extérieur. .

12 rue Binnen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 66 96 87 fermekieffer@gmail.com

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English :

Once you’ve chosen your pumpkin in the field next to the farm, move on to the washing area, where you can decorate your pumpkin with felt-tip pens or stickers!

L’événement Viens décorer ta citrouille Limersheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Grand Ried