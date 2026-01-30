Viens décorer ta citrouille Limersheim
samedi 10 octobre 2026 · Limersheim
Informations pratiques
Limersheim
Viens décorer ta citrouille
12 rue Binnen Limersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-10
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-14 2026-10-17 2026-10-21 2026-10-28
Après avoir choisi votre citrouille dans le champs voisin de la ferme, passer à l’atelier lavage, vous pourrez vous installer pour décorer votre citrouille à l’aide de feutres ou de gommettes!
Après avoir choisi votre citrouille dans le champs voisin de la ferme, passer à l’atelier lavage, vous pourrez vous installer pour décorer votre citrouille à l’aide de feutres ou de gommettes!
Vous pourrez également découvrir les animaux de notre ferme et profiter de l’espace jeux extérieur. .
12 rue Binnen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 66 96 87 fermekieffer@gmail.com
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English :
Once you’ve chosen your pumpkin in the field next to the farm, move on to the washing area, where you can decorate your pumpkin with felt-tip pens or stickers!
L’événement Viens décorer ta citrouille Limersheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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