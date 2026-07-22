Informations pratiques

Limersheim

Exposition fruits, fleurs et légumes

Limersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

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Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est arboriculture-hindisheim-limersheim@laposte.net

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English :

L’événement Exposition fruits, fleurs et légumes Limersheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Grand Ried