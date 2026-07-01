Animation Guinguette au parc Parc municipal Nieul-sur-Mer

Informations pratiques

Nieul-sur-Mer

Animation Guinguette au parc

Parc municipal 22 avenue du Parc Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

En partenariat avec les transhumances littorales, le parc prend un air de fête avec une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité, du spectacle et du partage !

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Parc municipal 22 avenue du Parc Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10

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English :

In partnership with the coastal transhumance, the park takes on a festive atmosphere with a special evening dedicated to camaraderie, entertainment, and togetherness!

L’événement Animation Guinguette au parc Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Nous La Rochelle