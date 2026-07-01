Animation Guinguette au parc Parc municipal Nieul-sur-Mer
samedi 11 juillet 2026 · Parc municipal · Nieul-sur-Mer
Informations pratiques
Nieul-sur-Mer
Animation Guinguette au parc
Parc municipal 22 avenue du Parc Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
En partenariat avec les transhumances littorales, le parc prend un air de fête avec une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité, du spectacle et du partage !
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Parc municipal 22 avenue du Parc Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10
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English :
In partnership with the coastal transhumance, the park takes on a festive atmosphere with a special evening dedicated to camaraderie, entertainment, and togetherness!
L’événement Animation Guinguette au parc Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Nous La Rochelle
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