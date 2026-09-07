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Animation jeune public : activités en lien avec le hangar à dirigeables, Hangar à dirigeables d’Écausseville, Écausseville

samedi 17 octobre 2026 · Hangar à dirigeables d'Écausseville · Écausseville

Animation jeune public : activités en lien avec le hangar à dirigeables, Hangar à dirigeables d’Écausseville, Écausseville

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Hangar à dirigeables d'Écausseville
Adresse
La Bazirerie, 50310 Écausseville
Ville
50310 Écausseville
Département
Manche
Tarif
Durée 45 min, 10 enfants max, présence des parents obligatoire.

Animation jeune public : activités en lien avec le hangar à dirigeables Samedi 17 octobre, 14h00, 16h00 Hangar à dirigeables d’Écausseville Manche

Durée 45 min, 10 enfants max, présence des parents obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T14:45:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00

De petites activités sont proposées aux enfants en lien avec le hangar à dirigeables.

Hangar à dirigeables d’Écausseville La Bazirerie, 50310 Écausseville Écausseville 50310 Manche Normandie Posé dans la campagne cotentinoise, le hangar à dirigeables d’Écausseville, visible de loin, accueille les locaux comme les touristes dès leur entrée sur le territoire. Classé monument historique depuis 2003, cet édifice est un formidable témoin de l’histoire notamment militaire et constitue un atout majeur pour l’attractivité de l’agglomération du Cotentin. Parking, WC.
De petites activités sont proposées aux enfants en lien avec le hangar à dirigeables.

©Agglomération du Cotentin

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