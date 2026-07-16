Animation jeune public : atelier dessin ou découverte, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Informations pratiques

Animation jeune public : atelier dessin ou découverte 19 et 20 septembre Parc et jardins du château du Troncq Eure

Durée 45 min, de 7 à 21 ans, 15 pers. max, matériel fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier dessin ou découverte :

Selon la météo il sera proposé un atelier dessin ou découverte privilégiant un regard artistique sur le parc et sur la beauté des lieux.

L’atelier est limité à 15 personnes. Matériel fourni.

Age : 7 à 21 ans

Les parents peuvent rester avec leurs enfants.

Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, l’atelier sera remplacé par une visite guidée.

Visiter notre site web : chateaudutroncq.com

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com Le fief du Troncq a été acquis vers 1514 par Gilles Le Cordier, peu après son anoblissement. Resté entre les mains de la même famille jusqu’en 1742, le domaine est passé aux Savary puis a été acheté en 1787 par les De La Haye. De 1890 à 1925 environ, le domaine a appartenu à un industriel d’Elbeuf qui a procédé à d’importantes campagnes de restauration du bâti (château) , sans toutefois intervenir de manière importante sur le parc. L’ensemble comprend : – un château brique et pierre d’époque Louis XIII, doté d’une aile en retour au XVIIIe siècle, restauré et doté d’extensions néo-Louis XIII avant 1920. – un colombier octogonal en brique et pierre, construit dans la seconde moitié du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle. – un parc encore clos de murs dont les dispositions d’ensemble sont bien conservées, notamment le tracé des bosquets qui correspond aux dessins anciens. diverses dépendances élevées ou transformées au XXe siècle.

Atelier dessin ou découverte :

Atelier dessin © Clotilde Duvoux