Visite guidée : suivez l’évolution des travaux de l’église et découvrez l’if à la Vierge, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Informations pratiques

Visite guidée : suivez l’évolution des travaux de l’église et découvrez l’if à la Vierge 19 et 20 septembre Parc et jardins du château du Troncq Eure

Animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ouverture exceptionnelle de l’église est à ne pas manquer. Un accueil personnalisé vous renseignera sur les travaux et l’histoire. L’if à la Vierge complète agréablement la visite du parc et des jardins du château du Troncq.

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com Le fief du Troncq a été acquis vers 1514 par Gilles Le Cordier, peu après son anoblissement. Resté entre les mains de la même famille jusqu’en 1742, le domaine est passé aux Savary puis a été acheté en 1787 par les De La Haye. De 1890 à 1925 environ, le domaine a appartenu à un industriel d’Elbeuf qui a procédé à d’importantes campagnes de restauration du bâti (château) , sans toutefois intervenir de manière importante sur le parc. L’ensemble comprend : – un château brique et pierre d’époque Louis XIII, doté d’une aile en retour au XVIIIe siècle, restauré et doté d’extensions néo-Louis XIII avant 1920. – un colombier octogonal en brique et pierre, construit dans la seconde moitié du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle. – un parc encore clos de murs dont les dispositions d’ensemble sont bien conservées, notamment le tracé des bosquets qui correspond aux dessins anciens. diverses dépendances élevées ou transformées au XXe siècle.

**L’ouverture exceptionnelle** de l’église est à ne pas manquer. Un **accueil personnalisé** vous renseignera sur les **travaux et l’histoire**. **L’if à la Vierge** complète agréablement la visite…

Eglise du Troncq © Yves Leroy