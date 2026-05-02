Animation jeune public : ateliers sensoriels et créatifs, Les Pêcheries, musée de Fécamp, Fécamp

Informations pratiques

Animation jeune public : ateliers sensoriels et créatifs 19 et 20 septembre Les Pêcheries, musée de Fécamp Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Rendez-vous dans la salle pédagogique du musée où seront proposés des ateliers sensoriels et créatifs pour toute la famille :

– Reconnaître les bateaux les yeux fermés

– Défi origami

– Défi Kapla

– … et d’autres surprises !

Avec Camille Leseignoux, Chargée des publics

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 0235283199 https://www.musee-fecamp.fr Les collections sont articulées en 5 thématiques : – marine et pêche ; – beaux-arts ; – histoire de la cité ; – ethnographie régionale (société traditionnelle cauchoise) ; – enfance.

Rendez-vous dans la salle pédagogique du musée où seront proposés des ateliers sensoriels et créatifs pour toute la famille :

© Les Pêcheries, musée de Fécamp