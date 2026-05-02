Animation jeune public : ateliers sensoriels et créatifs, Les Pêcheries, musée de Fécamp, Fécamp
samedi 19 septembre 2026 · Les Pêcheries, musée de Fécamp · Fécamp
Informations pratiques
Animation jeune public : ateliers sensoriels et créatifs 19 et 20 septembre Les Pêcheries, musée de Fécamp Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Rendez-vous dans la salle pédagogique du musée où seront proposés des ateliers sensoriels et créatifs pour toute la famille :
– Reconnaître les bateaux les yeux fermés
– Défi origami
– Défi Kapla
– … et d’autres surprises !
Avec Camille Leseignoux, Chargée des publics
Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 0235283199 https://www.musee-fecamp.fr Les collections sont articulées en 5 thématiques : – marine et pêche ; – beaux-arts ; – histoire de la cité ; – ethnographie régionale (société traditionnelle cauchoise) ; – enfance.
Rendez-vous dans la salle pédagogique du musée où seront proposés des ateliers sensoriels et créatifs pour toute la famille :
© Les Pêcheries, musée de Fécamp
À voir aussi à Fécamp (Seine-Maritime)
- Tournée estivale – Fécamp, Fécamp, Fécamp 21 juillet 2026
- FÉCAMP À L’EPOQUE DES BAINS DE MER Fécamp 24 juillet 2026
- SUR LES PAS DE MAUPASSANT À FÉCAMP Fécamp 31 juillet 2026
- JOURNÉE SPÉCIALE ÉCLIPSE DE SOLEIL Fécamp 12 août 2026
- SUR LES PAS DU DUC RICHARD II DE NORMANDIE Fécamp 23 août 2026