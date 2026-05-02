Informations pratiques

Fécamp

Atelier culinaire de lactofermentation à Fécamp Le coup de pâte d’Isa

30 Rue André Paul Leroux Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Plongez dans un univers de saveurs vivantes et redécouvrez la magie d’une conservation ancestrale. Dans une atmosphère conviviale, vous apprendrez à transformer de simples choux ou carottes en véritables trésors de santé et découvertes gustatives. Vous découvrirez l’ UMAMI . Vous ressentirez la satisfaction tactile du malaxage, le plaisir visuel des dégradés de couleurs en bocaux, et cette fierté enfantine de faire soi-même . .

30 Rue André Paul Leroux Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80 infos@alyferm.fr

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English : Atelier culinaire de lactofermentation à Fécamp Le coup de pâte d’Isa

L’événement Atelier culinaire de lactofermentation à Fécamp Le coup de pâte d’Isa Fécamp a été mis à jour le 2026-07-16 par Seine-Maritime Attractivité