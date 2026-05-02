Atelier culinaire de lactofermentation à Fécamp Le coup de pâte d’Isa Fécamp
jeudi 6 août 2026 · Fécamp
Informations pratiques
Fécamp
Atelier culinaire de lactofermentation à Fécamp Le coup de pâte d’Isa
30 Rue André Paul Leroux Fécamp Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Plongez dans un univers de saveurs vivantes et redécouvrez la magie d’une conservation ancestrale. Dans une atmosphère conviviale, vous apprendrez à transformer de simples choux ou carottes en véritables trésors de santé et découvertes gustatives. Vous découvrirez l’ UMAMI . Vous ressentirez la satisfaction tactile du malaxage, le plaisir visuel des dégradés de couleurs en bocaux, et cette fierté enfantine de faire soi-même . .
30 Rue André Paul Leroux Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80 infos@alyferm.fr
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English : Atelier culinaire de lactofermentation à Fécamp Le coup de pâte d’Isa
L’événement Atelier culinaire de lactofermentation à Fécamp Le coup de pâte d’Isa Fécamp a été mis à jour le 2026-07-16 par Seine-Maritime Attractivité
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