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Tournée estivale – Fécamp, Fécamp, Fécamp

Tournée estivale – Fécamp, Fécamp, Fécamp

Tournée estivale – Fécamp, Fécamp, Fécamp mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Fécamp

Adresse : Fécamp

Ville : 76400 Fécamp

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tournée estivale – Fécamp Mardi 21 juillet, 09h00 Fécamp Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T09:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T09:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:00:00+02:00

Fécamp Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et comment les prévenir.

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