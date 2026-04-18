Tournée estivale – Fécamp, Fécamp, Fécamp
Tournée estivale – Fécamp, Fécamp, Fécamp mardi 21 juillet 2026.
Tournée estivale – Fécamp Mardi 21 juillet, 09h00 Fécamp Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T09:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T09:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:00:00+02:00
Fécamp Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et comment les prévenir.
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