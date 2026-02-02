SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE

10 rue des Forts Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-06

EXPOSITION DU SERVICE ARCHIVES-PATRIMOINE

Du 6 juillet au 20 septembre

Rendez-vous Maison du Patrimoine, Salle Claude Santelli, 10 rue des Forts.

Ouverture du lundi au jeudi 9h-12h 13h30- 17h30 et le vendredi 9h-12h, entrée libre.

La vie maritime fécampoise fit l’objet d’une importante production iconographique entre le XIXe et le XXe siècle.

Durant cette période, la ville devient une destination touristique et balnéaire dont la promotion et la renommée sont assurées par la diffusion de nouveaux supports de communication les cartes postales. .

10 rue des Forts Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE

L’événement SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE Fécamp a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp