Palais Bénédictine, Palais Bénédictine, Fécamp

Palais Bénédictine 6 et 7 juin Palais Bénédictine Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Construit au 19ème siècle par Alexandre Le Grand en l’honneur de la liqueur, le Palais Bénédictine est un édifice d’inspiration gothique et Renaissance.

Découvrez le lieu de fabrication de cette liqueur unique au monde, fabriquée à base de 27 épices.

Palais Bénédictine 110 rue Alexandre-le-Grand 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

Découvrez le Palais Bénédictine !

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