Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Palais Bénédictine, Palais Bénédictine, Fécamp

Palais Bénédictine, Palais Bénédictine, Fécamp

Palais Bénédictine, Palais Bénédictine, Fécamp samedi 6 juin 2026.

Lieu : Palais Bénédictine

Adresse : 110 rue Alexandre-le-Grand 76400 Fécamp

Ville : 76400 Fécamp

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Palais Bénédictine 6 et 7 juin Palais Bénédictine Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Construit au 19ème siècle par Alexandre Le Grand en l’honneur de la liqueur, le Palais Bénédictine est un édifice d’inspiration gothique et Renaissance.
Découvrez le lieu de fabrication de cette liqueur unique au monde, fabriquée à base de 27 épices.

Palais Bénédictine 110 rue Alexandre-le-Grand 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
Découvrez le Palais Bénédictine !

DR

À voir aussi à Fécamp (Seine-Maritime)