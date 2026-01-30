L’ABBATIALE À L’ÉPOQUE DE CLAUDE MONET

place des Ducs Richard Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

11e ÉDITION DE PIERRES EN LUMIÈRES

Rendez-vous devant l’Abbatiale, place des Ducs Richard.

Gratuit.

Dans le cadre des 100 ans du décès de Claude Monet (1840-1926), une visite inédite vous présentera l’abbatiale sous un angle nouveau, à l’époque du plus célèbre des peintres impressionnistes. .

place des Ducs Richard Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’ABBATIALE À L’ÉPOQUE DE CLAUDE MONET

L’événement L’ABBATIALE À L’ÉPOQUE DE CLAUDE MONET Fécamp a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp