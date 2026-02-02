ARSÈNE BIGOT, GENTLEMAN SOURCIER Fécamp

ARSÈNE BIGOT, GENTLEMAN SOURCIER

Rendez-vous devant l’ancien casino de Fécamp, bd Albert 1er.

Tarifs 7 €, 5 €, gratuité pour les de 18 ans.

À partir de 12 ans.

Ouverture exceptionnelle de ce lieu insolite.

Venez découvrir l’œuvre de Louis-Arsène Bigot, homme hors du commun du milieu du XIXe siècle dont l’ouvrage principal, aménagé au cœur de la falaise, a permis de capter les eaux des sources de Grainval.

Prévoir chaussures confortables et vêtements chauds.

Places limitées, réservation obligatoire auprès du Service Archives Patrimoine de Fécamp au 02 35 10 60 96 patrimoine@ville-fecamp.fr .

devant l’ancien casino de Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96

English : ARSÈNE BIGOT, GENTLEMAN SOURCIER

