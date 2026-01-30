LA CONFÉRENCE DES ÉPOUX LAMORALE Fécamp

LA CONFÉRENCE DES ÉPOUX LAMORALE

Pêcheries, Musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

2026-07-05

PAR LA COMPAGNIE LA BELLE ENVOLÉE

Rendez-vous aux Pêcheries, Musée de Fécamp, 3 quai Capitaine Jean Recher.

Tarifs 7 €, 5 €, gratuité pour les de 18 ans.

Léon et Juliette Lamorale ont été invités pour une conférence décalée spéciale inculquer la bienséance et les bonnes mœurs aux vacanciers !

En plein XIXe siècle, à la période où les estivant investissent la région normande, il est de bon ton d’adopter les bonnes tenues et le bon comportement… .

Pêcheries, Musée de Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

