Animation jeunes publics / Textile et motifs, La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, Roubaix

dimanche 4 octobre 2026 · La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent · Roubaix

Informations pratiques

Animation jeunes publics / Textile et motifs Dimanche 4 octobre, 16h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Nord

4€ par enfant dès 4 ans ; Pas de réservation, inscription en billetterie 30 minutes avant le début de l’animation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques proposent une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, Textile et motifs :

La présence du motif dans nos collections textiles, Beaux-Arts, design mais également à travers la décoration du bâtiment éveille l’imagination. Un motif de base sera exploité sur des supports différents, sur des formats différents et avec des techniques et des gestuelles variées.

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Chaque dimanche les enfants dès 4 ans sont invités à découvrir le musée sous un angle original. À chaque semaine sa thématique !

Alain Leprince – musée La Piscine