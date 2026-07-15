Informations pratiques

Audierne

Animation jeunesse à bord du langoustier Cap Sizun

Quai d’Audierne Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Cette animation participative et pédagogique permettant aux jeunes visiteurs de découvrir la vie des marins-pêcheurs à bord d’un authentique langoustier du début du XXe siècle. .

Quai d’Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 44 51 56 97

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English :

L’événement Animation jeunesse à bord du langoustier Cap Sizun Audierne a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz