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AGENDA · Audierne

Animation jeunesse à bord du langoustier Cap Sizun Audierne

samedi 18 juillet 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Quai d'Audierne
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Animation jeunesse à bord du langoustier Cap Sizun

Quai d’Audierne Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Cette animation participative et pédagogique permettant aux jeunes visiteurs de découvrir la vie des marins-pêcheurs à bord d’un authentique langoustier du début du XXe siècle.   .

Quai d’Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 44 51 56 97 

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English :

L’événement Animation jeunesse à bord du langoustier Cap Sizun Audierne a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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