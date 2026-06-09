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Opéra La bohème (projection) Théâtre Georges Madec Audierne

Opéra La bohème (projection) Théâtre Georges Madec Audierne jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Georges Madec

Adresse : 1 rue Henri Sergent

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Audierne

Opéra La bohème (projection)

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Voir infos dans les images.   .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English :

L’événement Opéra La bohème (projection) Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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