Opéra La bohème (projection) Théâtre Georges Madec Audierne

Audierne

Opéra La bohème (projection)

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

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Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Opéra La bohème (projection) Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz