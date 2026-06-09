Audierne

Visite de l’église St Raymond

Rue Emile Zola Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-08

Ancienne église paroissiale, située dans le quartier du Castel au cœur d’Audierne, l’église ST Raymond a été agrandie au XVIIe siècle, de 1607 (chœur) à 1646 (sacristie) par l’agrandissement d’une chapelle mentionnée dès le XVe. L’église a ensuite été agrandie à deux reprises au XVIIIème et XIXème siècles.

Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis mai 1932.

Des travaux de sauvegarde et valorisation sont programmés.

Elle sera ouverte au public les mercredi et samedi du 8 juillet au 30 août de 10h00 à 12h00. .

Rue Emile Zola Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 07 66 80 02

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English :

L’événement Visite de l’église St Raymond Audierne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz