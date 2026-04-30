Audierne

Société Littéraire et Artistique du Cap Sizun (SLACS)

1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-09

– Jeudi 9 juillet 20h30 Projection du Film Marine Nationale au Théâtre Georges Madec, à Audierne suivi d’une table ronde avec 3 Commandants d’unité venus de BREST: Sous marin: Etienne; Frégate: Julien ; Aéronautique Navale: Yvan;

– Vendredi 10 juillet 20h30 Duo littéraire au théâtre Georges Madec à Audierne avec Dominique Le Brun et Katell Faria écrivains de marine.

– Samedi 11 juillet en matinée signatures des écrivains de marine Dominique le Brun et Katell Faria à la librairie Ar Vro; puis de 17h à 19h, signatures et rencontres à l’hôtel La Quincaillerie .

1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 33 23 69 45

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English : Société Littéraire et Artistique du Cap Sizun (SLACS)

L’événement Société Littéraire et Artistique du Cap Sizun (SLACS) Audierne a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz