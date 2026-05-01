Audierne

Galerie Cobalt Exposition Gaetano Persechini

17 rue Danton Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-28

La galerie présente les peintures de Gaetano Persechini du 28 mai au 4 juillet 2026. Vernissage le 28 mai à partir de 18h.

Puis, du 11 juillet au 26 septembre 2026 se tiendra une exposition collective de trois peintres Nicole Priol, Gaeteno Persechini et Thierry Benzaïd.

Mardi au samedi 10h-13h 16h-19h

Dimanche 10h-13h

Et tous les jours sur rdv. .

17 rue Danton Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 64 13 42 79

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English :

L’événement Galerie Cobalt Exposition Gaetano Persechini Audierne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz