Galerie Cobalt Exposition Gaetano Persechini Audierne
Galerie Cobalt Exposition Gaetano Persechini Audierne jeudi 28 mai 2026.
Audierne
Galerie Cobalt Exposition Gaetano Persechini
17 rue Danton Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-05-28
La galerie présente les peintures de Gaetano Persechini du 28 mai au 4 juillet 2026. Vernissage le 28 mai à partir de 18h.
Puis, du 11 juillet au 26 septembre 2026 se tiendra une exposition collective de trois peintres Nicole Priol, Gaeteno Persechini et Thierry Benzaïd.
Mardi au samedi 10h-13h 16h-19h
Dimanche 10h-13h
Et tous les jours sur rdv. .
17 rue Danton Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 64 13 42 79
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English :
L’événement Galerie Cobalt Exposition Gaetano Persechini Audierne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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