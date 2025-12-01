Concert Clarisse Lavanant Esquibien Audierne

Concert Clarisse Lavanant

Esquibien 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

C’est l’une des plus belles voix de Bretagne, à la fois claire et puissante.

Elle a tourné sur les plus grandes scènes françaises et internationales avant de collaborer avec Dan Ar Braz.

Sur scène, elle allie une présence lumineuse et apaisante à un dynamisme entraînant. Au-delà de son timbre envoûtant, de ses textes ciselés et de sa musicalité, sa générosité et sa proximité avec l’auditoire marquent les esprits.

Accompagnée de trois talentueux musiciens, Philippe Guével (claviers), Claude Ziegler (guitare, mandoline, violon) et Yann Honoré (basse, cello-bass, flûtes whistle), elle propose un voyage, tel un moment suspendu au coeur de l’âme bretonne, à travers un répertoire mêlant naturellement chansons du patrimoine et de sa création, en français ou en breton.

Rendez-vous pour un vrai moment d’évasion, de partage et d’émotion !

Billetterie disponible au sein de l’Office de Tourisme à Audierne ainsi que par téléphone. .

+33 809 10 29 10

