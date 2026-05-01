Balade découverte en baie d’Audierne AUDIERNE YACHTING Audierne
Balade découverte en baie d’Audierne AUDIERNE YACHTING Audierne mardi 12 mai 2026.
Audierne
Balade découverte en baie d’Audierne AUDIERNE YACHTING
Quai de l’Europe Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Balade découverte de 3 h en baie d’Audierne sur l’Atlantis,un voilier habitable de 11,75 m avec un skipper professionnel expérimenté qui adapte la navigation à tous les niveaux de 4 à 80 ans.
Un moment privilégié de connexion avec le monde marin, durant cette navigation au large, vous pouvez participer ou simplement vous laisser porter. .
Quai de l’Europe Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 62 44 26 62
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English : Balade découverte en baie d’Audierne AUDIERNE YACHTING
L’événement Balade découverte en baie d’Audierne AUDIERNE YACHTING Audierne a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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