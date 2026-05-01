Audierne

Balade découverte en baie d’Audierne AUDIERNE YACHTING

Quai de l’Europe Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Balade découverte de 3 h en baie d’Audierne sur l’Atlantis,un voilier habitable de 11,75 m avec un skipper professionnel expérimenté qui adapte la navigation à tous les niveaux de 4 à 80 ans.

Un moment privilégié de connexion avec le monde marin, durant cette navigation au large, vous pouvez participer ou simplement vous laisser porter. .

Quai de l’Europe Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 62 44 26 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade découverte en baie d’Audierne AUDIERNE YACHTING

L’événement Balade découverte en baie d’Audierne AUDIERNE YACHTING Audierne a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz