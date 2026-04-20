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Visite guidée d’Audierne Rue Amiral Gueppratte Audierne

Visite guidée d’Audierne Rue Amiral Gueppratte Audierne mardi 5 mai 2026.

Lieu : Rue Amiral Gueppratte

Adresse : Parking de la Passerelle des Capucins

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Audierne

Visite guidée d’Audierne

Rue Amiral Gueppratte Parking de la Passerelle des Capucins Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:00:00
fin : 2026-05-05 17:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Accompagné par un guide de l’office de tourisme, venez profiter d’un instant de découverte et de partage sur l’histoire d’Audierne. Laissez-vous guider dans la ville afin de découvrir son histoire passionnante et souvent méconnue, au cours d’une balade dans les venelles. Depuis les hauteurs, vous apercevrez comment les richesses de la mer ont façonné la ville et son histoire !   .

Rue Amiral Gueppratte Parking de la Passerelle des Capucins Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English : Visite guidée d’Audierne

L’événement Visite guidée d’Audierne Audierne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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