Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne
Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne mardi 21 avril 2026.
Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans)
Aquashow Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Mardis 14, 21, 28 avril
Adresse Aquashow d’Audierne
TARIF 20€ + entrée aquashow 7,50€
TARIF FAMILLE 15€ + entrée aquashow 7,50€ (par enfant) .
Aquashow Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69
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English : Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans)
L’événement Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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