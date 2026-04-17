Audierne

Cours de pilates

6 rue de Kerivoas Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 13:00:00

fin : 2026-04-22 14:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Prenez une petite pause sportive avec Armelle pour une session de Pilates d’une heure.

Les mercredi 15 et 22 avril de 13h à 14h.

Sur réservation au 06 83 00 76 62

12€/personne

Matériel prêté si besoin. .

6 rue de Kerivoas Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de pilates

L’événement Cours de pilates Audierne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz