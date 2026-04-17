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Cours de pilates Audierne

Cours de pilates Audierne mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 6 rue de Kerivoas

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Audierne

Cours de pilates

6 rue de Kerivoas Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 13:00:00
fin : 2026-04-22 14:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Prenez une petite pause sportive avec Armelle pour une session de Pilates d’une heure.
Les mercredi 15 et 22 avril de 13h à 14h.
Sur réservation au 06 83 00 76 62
12€/personne
Matériel prêté si besoin.   .

6 rue de Kerivoas Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62 

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English : Cours de pilates

L’événement Cours de pilates Audierne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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