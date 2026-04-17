Audierne

Stage croquis urbain

bourg Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 10:00:00

fin : 2026-05-11 12:30:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-12 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29

Matériels fournis

Suivant la météo, les promenades dessinées ont lieu dans l’ancien bourg d’Audierne, sur les rives de Poulgoazec à Plouhinec, sur les berges du Goyen, ou la forêt de Suguensou à Audierne.

En cas de pluie, les ateliers ont lieu en intérieur cafés-terrasse d’Audierne ou à l’atelier de Marijo Foehrlé.

1 ATELIER 1 séance de 2h30

TARIF ADULTES 30€

1 STAGE DE 3 jours 3 séances de 2h30

TARIF ADULTES 80€ .

bourg Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69

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English : Stage croquis urbain

L’événement Stage croquis urbain Audierne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz