Visite guidée d’Audierne Rue Amiral Gueppratte Audierne
Visite guidée d’Audierne Rue Amiral Gueppratte Audierne mardi 26 mai 2026.
Audierne
Visite guidée d’Audierne
Rue Amiral Gueppratte Parking de la Passerelle des Capucins Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-05-26 17:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Accompagné par un guide de l’office de tourisme, venez profiter d’un instant de découverte et de partage sur l’histoire d’Audierne. Laissez-vous guider dans la ville afin de découvrir son histoire passionnante et souvent méconnue, au cours d’une balade dans les venelles. Depuis les hauteurs, vous apercevrez comment les richesses de la mer ont façonné la ville et son histoire ! .
Rue Amiral Gueppratte Parking de la Passerelle des Capucins Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English : Visite guidée d’Audierne
L’événement Visite guidée d’Audierne Audierne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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