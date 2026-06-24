Animation jeux Trézilidé
Animation jeux Trézilidé jeudi 16 juillet 2026.
Trézilidé
Animation jeux
Salle Ker Héol Trézilidé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un temps de partage.
Vous pouvez venir seul, en famille ou entre amis.
Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous plaît.
Animation gratuite, ouverte à tous. .
Salle Ker Héol Trézilidé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27
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English :
L’événement Animation jeux Trézilidé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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