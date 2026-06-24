UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation jeux Trézilidé

Animation jeux Trézilidé jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Salle Ker Héol
Ville
29440 Trézilidé
Département
Finistère
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Trézilidé

Animation jeux

Salle Ker Héol Trézilidé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un temps de partage.

Vous pouvez venir seul, en famille ou entre amis.

Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous plaît.

Animation gratuite, ouverte à tous.   .

Salle Ker Héol Trézilidé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation jeux Trézilidé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Trézilidé (Finistère)