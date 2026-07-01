UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douarnenez

Animation La pêche aux détails Port-musée Douarnenez

vendredi 24 juillet 2026 · Port-musée · Douarnenez

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Port-musée
Adresse
Place de l'Enfer
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Animation La pêche aux détails

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :
2026-07-24

À l’aide d’un document support fourni à l’accueil, les enfants partiront à la recherche
de détails sur les bateaux. 3/12 ans En autonomie.   .

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation La pêche aux détails Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)