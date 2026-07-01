Animation La pêche aux détails Port-musée Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Animation La pêche aux détails

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-24

À l’aide d’un document support fourni à l’accueil, les enfants partiront à la recherche

de détails sur les bateaux. 3/12 ans En autonomie. .

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

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English :

L’événement Animation La pêche aux détails Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT PAYS DE DOUARNENEZ