AGENDA · Douarnenez
Animation La pêche aux détails Port-musée Douarnenez
vendredi 31 juillet 2026 · Port-musée · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Animation La pêche aux détails
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 17:30:00
Date(s) :
2026-07-31
À l’aide d’un document support fourni à l’accueil, les enfants partiront à la recherche de détails sur les bateaux. 3/12 ans En autonomie. .
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
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English :
L’événement Animation La pêche aux détails Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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