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AGENDA · Mansle-les-Fontaines

Animation lecture Médiathèque Mansle-les-Fontaines

mercredi 26 août 2026 · Médiathèque · Mansle-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
21 Rue Grange du Chapitre
Ville
16230 Mansle-les-Fontaines
Département
Charente
Tarif

Mansle-les-Fontaines

Animation lecture

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-09-30 11:00:00

Date(s) :
2026-08-26 2026-09-30

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Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58 

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English :

L’événement Animation lecture Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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