AGENDA · Mansle-les-Fontaines
Cinéma Plein air Rue de Watlington Mansle-les-Fontaines
mardi 4 août 2026 · Rue de Watlington · Mansle-les-Fontaines
Informations pratiques
Mansle-les-Fontaines
Cinéma Plein air
Rue de Watlington Hippodrome Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 00:00:00
Date(s) :
2026-08-04
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Rue de Watlington Hippodrome Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine communication@manslelesfontaines.fr
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English :
L’événement Cinéma Plein air Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente