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AGENDA · Mansle-les-Fontaines

Cinéma Plein air Rue de Watlington Mansle-les-Fontaines

mardi 4 août 2026 · Rue de Watlington · Mansle-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue de Watlington
Adresse
Hippodrome
Ville
16230 Mansle-les-Fontaines
Département
Charente
Tarif

Mansle-les-Fontaines

Cinéma Plein air

Rue de Watlington Hippodrome Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 00:00:00

Date(s) :
2026-08-04

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Rue de Watlington Hippodrome Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine   communication@manslelesfontaines.fr

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English :

L’événement Cinéma Plein air Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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