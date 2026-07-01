AGENDA · Mansle-les-Fontaines
Soirée du pirate Route de Montignac Mansle-les-Fontaines
jeudi 23 juillet 2026 · Route de Montignac · Mansle-les-Fontaines
Informations pratiques
Mansle-les-Fontaines
Soirée du pirate
Route de Montignac Piscine La Doue Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-08-20 21:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
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Route de Montignac Piscine La Doue Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 82 16 80
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English :
L’événement Soirée du pirate Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente