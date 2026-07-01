Soirée du pirate Route de Montignac Mansle-les-Fontaines

Informations pratiques

Mansle-les-Fontaines

Soirée du pirate

Route de Montignac Piscine La Doue Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

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Route de Montignac Piscine La Doue Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 82 16 80

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English :

L’événement Soirée du pirate Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente