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AGENDA · Mansle-les-Fontaines

Soirée du pirate Route de Montignac Mansle-les-Fontaines

jeudi 23 juillet 2026 · Route de Montignac · Mansle-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Route de Montignac
Adresse
Piscine La Doue
Ville
16230 Mansle-les-Fontaines
Département
Charente
Tarif
3 3 3

Mansle-les-Fontaines

Soirée du pirate

Route de Montignac Piscine La Doue Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

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Route de Montignac Piscine La Doue Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 82 16 80 

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English :

L’événement Soirée du pirate Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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