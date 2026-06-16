Animation musicale avec le Duo Fever CASINO DE DAX Dax
Animation musicale avec le Duo Fever CASINO DE DAX Dax samedi 18 juillet 2026.
Dax
Animation musicale avec le Duo Fever
CASINO DE DAX 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax Landes
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez vous replonger dans l’ambiance musicale des Tubes des années 80 avec le fabuleux duo Fever au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO DE DAX 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation musicale avec le Duo Fever
L’événement Animation musicale avec le Duo Fever Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 16 juin 2026
- Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax 16 juin 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 16 juin 2026
- Visite guidée Jacqueyres de passage à Dax Dax 16 juin 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 17 juin 2026