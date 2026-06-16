Animation musicale avec le Duo Fever CASINO DE DAX Dax samedi 18 juillet 2026.

Dax

Animation musicale avec le Duo Fever

CASINO DE DAX 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez vous replonger dans l’ambiance musicale des Tubes des années 80 avec le fabuleux duo Fever au Casino de Dax.

Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .

CASINO DE DAX 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net

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English : Animation musicale avec le Duo Fever

L’événement Animation musicale avec le Duo Fever Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax