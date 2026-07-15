Popo & the papa’s les Estivales du village 36 rue pascal lafitte Dax
dimanche 19 juillet 2026 · 36 rue pascal lafitte · Dax
Informations pratiques
Dax
Popo & the papa’s les Estivales du village
36 rue pascal lafitte 36 Rue Pascal Lafitte Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 16:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Fondé en 2019, ce quatuor Bayonnais a vu le jour suite à la rencontre de Pauline (duo Pauline & JulieAe) et 3 amis anciennement membres du groupe Les frères Ingalls (Richard Pochelu, Fred Dumont et Jon Itçaina).
Le répertoire de Popo & the Papa’s est essentiellement composé de covers destandards de Folk music traditionnels ou plus contemporains, en anglais en français et en basque.
Privilégiant les instruments acoustiques, ils proposent des versions arrangées tout en douceur mêlant deux voix, des guitares folk et basse, des percussions légères, l’harmonica, la mandoline et le txistu. .
36 rue pascal lafitte 36 Rue Pascal Lafitte Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 84 00 05 florent.diarte@villagealzheimer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Popo & the papa’s les Estivales du village
L’événement Popo & the papa’s les Estivales du village Dax a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Bon anniversaire Borda RDV Office de Tourisme Dax 15 juillet 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 15 juillet 2026
- Mercredis au musée en famille Musée de Borda Dax 15 juillet 2026
- Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax 15 juillet 2026
- Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax 15 juillet 2026