Popo & the papa’s les Estivales du village 36 rue pascal lafitte Dax

Informations pratiques

Dax

Popo & the papa’s les Estivales du village

36 rue pascal lafitte 36 Rue Pascal Lafitte Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Fondé en 2019, ce quatuor Bayonnais a vu le jour suite à la rencontre de Pauline (duo Pauline & JulieAe) et 3 amis anciennement membres du groupe Les frères Ingalls (Richard Pochelu, Fred Dumont et Jon Itçaina).

Le répertoire de Popo & the Papa’s est essentiellement composé de covers destandards de Folk music traditionnels ou plus contemporains, en anglais en français et en basque.

Privilégiant les instruments acoustiques, ils proposent des versions arrangées tout en douceur mêlant deux voix, des guitares folk et basse, des percussions légères, l’harmonica, la mandoline et le txistu. .

36 rue pascal lafitte 36 Rue Pascal Lafitte Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 84 00 05 florent.diarte@villagealzheimer.fr

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English : Popo & the papa’s les Estivales du village

L’événement Popo & the papa’s les Estivales du village Dax a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Grand Dax