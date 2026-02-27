Visite guidée Bon anniversaire Borda RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Bon anniversaire Borda

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Malgré son grand âge, la société de Borda est une vieille dame toujours aussi savante et érudite.

A l’occasion de ses 150 ans, faites partie des privilégiés qui découvriront cet antre de la connaissance et les trésors d’archives qu’elle renferme, ainsi que la famille de Borda qui a tant marqué notre paysage.

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Bon anniversaire Borda

L’événement Visite guidée Bon anniversaire Borda Dax a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Grand Dax