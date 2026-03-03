Visite guidée Street Art RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Street Art

Visite guidée Street Art RDV Office de Tourisme Dax lundi 20 avril 2026.

Visite guidée Street Art

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20

En 2019, le street art s’installe officiellement à Dax… Découvrez quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l’eau… thématique on ne peut plus identitaire !

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas, l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€.   .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Street Art

L’événement Visite guidée Street Art Dax a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Grand Dax