Spectacle humour: Philippe Caverivière Atrium Dax

Spectacle humour: Philippe Caverivière

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

TU CROIS QUE C’EST UNE BONNE IDÉE ?

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

