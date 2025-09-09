Spectacle humour: Philippe Caverivière Atrium Dax
Spectacle humour: Philippe Caverivière
Atrium 1 cours Foch Dax Landes
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
TU CROIS QUE C’EST UNE BONNE IDÉE ?
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .
Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
