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Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : RDV Office de Tourisme

Adresse : 11 cours Foch

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Visite guidée Intra muros

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.
Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack.   .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Visite guidée Intra muros

A tour of the city center around the must-see sites, to tell the story of Dax in its broadest sense and to finish with a gourmet break.

L’événement Visite guidée Intra muros Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax

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