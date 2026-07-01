Mercredis au musée en famille Musée de Borda Dax

Informations pratiques

Dax

Mercredis au musée en famille

Musée de Borda 11 bis rue des Carmes Dax Landes

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Petits et grands découvrent ensemble l’exposition temporaire Collections depuis 1807 Il était une fois … le musée de Borda , grâce à des activités ludiques et pédagogiques

– De 10h à 12h30 et de 14h à 18h mallette jeune public pour découvrir les collections autrement et de manière autonome

– 11h et 16h visite au rythme des enfants (à partir de 4 ans)

– 15h atelier créatif jeune public > réalisation d’un masque en forme d’oiseau / sur inscription 05 58 74 12 91 ou musee@dax.fr .

Musée de Borda 11 bis rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91

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English : Mercredis au musée en famille

L’événement Mercredis au musée en famille Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax