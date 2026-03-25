AGENDA · Palavas-les-Flots
ANIMATION MUSICALE DJ GETDOWN Palavas-les-Flots
vendredi 21 août 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
ANIMATION MUSICALE DJ GETDOWN
Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
De 21h à 23h
Quai Paul Cunq (guinguette)
Offert par la Ville .
Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English : ANIMATION MUSICALE DJ GETDOWN
9pm to 11pm
L’événement ANIMATION MUSICALE DJ GETDOWN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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