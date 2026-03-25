UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Palavas-les-Flots

ANIMATION MUSICALE DJ GETDOWN Palavas-les-Flots

vendredi 21 août 2026 · Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Quai Paul Cunq
Ville
34250 Palavas-les-Flots
Département
Hérault
Tarif

Palavas-les-Flots

ANIMATION MUSICALE DJ GETDOWN

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

De 21h à 23h
Quai Paul Cunq (guinguette)

Offert par la Ville   .

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 

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English : ANIMATION MUSICALE DJ GETDOWN

9pm to 11pm

L’événement ANIMATION MUSICALE DJ GETDOWN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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