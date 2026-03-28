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CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET SYLVAIN PLUYAUT Palavas-les-Flots

CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET SYLVAIN PLUYAUT Palavas-les-Flots jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : 16 rue Saint-Pierre

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET SYLVAIN PLUYAUT

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

21h

Concerts donnés par les amis de l‘orgue de Palavas et Sylvain PLUYAUT, concertiste international
Église Saint-Pierre

Entrée libre   .

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 

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English : CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET SYLVAIN PLUYAUT

9:00 p.m.

Concerts presented by Les Amis de l’Orgue de Palavas and Sylvain PLUYAUT, international concert pianist

L’événement CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET SYLVAIN PLUYAUT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34

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