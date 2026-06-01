Animation musicale Fête de la Musique à Coulanges les Nevers Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers samedi 20 juin 2026.

Coulanges-lès-Nevers

Animation musicale Fête de la Musique à Coulanges les Nevers

Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

L’ Association Kara’coul vous invite à fêter la musique le samedi 20 juin à partir de 19h à l’Espace des Saules à Coulanges les Nevers.

Au programme un karaoké géant !

Sur place food trucks, buvette…

Entrée gratuite. .

Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mimine58600@gmail.com

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English : Animation musicale Fête de la Musique à Coulanges les Nevers

L’événement Animation musicale Fête de la Musique à Coulanges les Nevers Coulanges-lès-Nevers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers