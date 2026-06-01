Animation musicale Fête de la Musique à Coulanges les Nevers Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers
Animation musicale Fête de la Musique à Coulanges les Nevers Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers samedi 20 juin 2026.
Coulanges-lès-Nevers
Animation musicale Fête de la Musique à Coulanges les Nevers
Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
L’ Association Kara’coul vous invite à fêter la musique le samedi 20 juin à partir de 19h à l’Espace des Saules à Coulanges les Nevers.
Au programme un karaoké géant !
Sur place food trucks, buvette…
Entrée gratuite. .
Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mimine58600@gmail.com
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English : Animation musicale Fête de la Musique à Coulanges les Nevers
L’événement Animation musicale Fête de la Musique à Coulanges les Nevers Coulanges-lès-Nevers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers