Animation musicale Fête de la musique à Garchizy Salle l’Entre fêtes Garchizy

Garchizy

Animation musicale Fête de la musique à Garchizy

Salle l’Entre fêtes Avenue de la République Garchizy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Le vendredi 19 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, le service culturel de Garchizy vous invite à une soirée festive et conviviale à la Salle Entre-Fêtes à 20 h 30.

Sur scène, le chanteur et musicien Vincent Cournède vous proposera des prestations musicales mêlant chant live, instruments et animation. Avec un répertoire varié qui traverse les générations, il partage sur scène une énergie conviviale et festive, toujours au service du plaisir de la musique et du public.

Venez chanter, danser et partager un moment musical pour célébrer l’arrivée de l’été !

Vous trouverez l’affiche en pièce jointe, nous vous demandons de bien vouloir diffuser cette information sur vos canaux de communication.

Buvette sur place. Entrée gratuite

Renseignements 03 86 58 86 31 mairie.garchizy@wanadoo.fr www.garchizy.fr .

Salle l’Entre fêtes Avenue de la République Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31 contact@garchizy.fr

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English : Animation musicale Fête de la musique à Garchizy

L’événement Animation musicale Fête de la musique à Garchizy Garchizy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers