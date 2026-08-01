Informations pratiques

Palavas-les-Flots

ANIMATION MUSICALE NICO B & THE RISING BAND

Quain Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Dimanche 30 août, de 21h à 23h, profitez d’une soirée musicale festive avec Nico B & The Rising Band à la guinguette du Quai Paul Cunq. Un concert en plein air pour clôturer l’été en musique. Animation offerte par la Ville.

Dimanche 30 août, de 21h à 23h, laissez-vous emporter par l’ambiance conviviale et festive de la guinguette du Quai Paul Cunq avec le groupe Nico B & The Rising Band. Au programme un concert en plein air aux sonorités entraînantes, idéal pour partager un moment en famille ou entre amis dans un cadre agréable au bord de l’eau. Une soirée musicale gratuite offerte par la Ville pour clôturer l’été dans la bonne humeur. .

Quain Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

On Sunday, August 30, from 9:00 p.m. to 11:00 p.m., enjoy a festive evening of music with Nico B & The Rising Band at the Quai Paul Cunq open-air café. An outdoor concert to wrap up the summer with music. Event sponsored by the City.

L’événement ANIMATION MUSICALE NICO B & THE RISING BAND Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34